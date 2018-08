Politisk flertal: 600 millioner kroner til 3. Limfjordsforbindelse

AALBORG: 600 mio. kr. i medfinansiering fra Aalborg Kommune til en tredje Limfjordsforbindelse og en etablering af en ny alliance, Aalborg Alliancen, mellem kommune, erhvervsliv og LO skal være med til for alvor at skubbe på etableringen af forbindelsen.

- Vi har i så mange år løbet panden mod en mur på Christiansborg i forhold til at få lavet en tredje Limfjordsforbindelse. Alle dem, der krydser fjorden hver dag ved, hvor stort problemet er, og hvor markante trafikpropper, vi har, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Planen går ud på, at kommunen årligt betaler 30 mio. kr. over 20 år. Pengene tages af den dækningsafgift, som kommunen opkræver hos virksomhederne.

Utraditionelt tiltag

- Hvis ikke vi får løst udfordringen med en tredje Limfjordsforbindelse, så vil det være rigtig skadeligt for både erhvervsudviklingen i Aalborg og i Nordjylland men også for hele måden, som vores kommune og Nordjylland hænger sammen på. Derfor har vi valgt at tage det her utraditionelle tiltag, siger borgmesteren.

Udover et bredt politisk flertal i byrådet, så er Erhverv Norddanmark, Dansk Industri Aalborg og LO Aalborg også en del af Aalborg Alliancen. Virksomhedernes bidrag er bl.a., at de får flere af kommunens borgere i arbejde ved at bruge Jobcenter Aalborg.

Virksomheder forpligtes

- Vi forpligter de virksomheder, der går med, til at bruge jobcentret og få aalborgensiske ledige ud af ledighedskøen og ind i arbejde. Desuden skal virksomhederne lave praktikpladser og småjob og en lang række andre ting. Det vil være med til at løfte nogle af vores udgifter væk, så vi får en indtægt på den side.

Forventning er, at 200 ledige i 2019 og 300 ledige i 2020 på den konto vil kunne komme ud af ledighedskøen i Aalborg. Det betyder samlet en bedring af kommunens økonomi på 60 mio. kr., der dermed dækker investeringen.

- Hvis du får medarbejderne rekrutteret via jobcentret eller den relevante a-kasse, så får vi nogle aalborgensere i gang i stedet for, at det er litauere. Det kommer til at betyde, at vi får nogen ud af ledighedskøen.

Forslaget om de 600 mio. kr. skal behandles ved budgetforhandlingerne i Aalborg, men borgmesteren peger på, at Venstre og DF også bakker op om aftalen, så 27 ud af 31 medlemmer af byrådet står bag.

