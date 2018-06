Polsk partiboss står op fra sygeseng og kræver tyske penge

Tyskland skal betale krigsskadeerstatning til Polen, kræver formanden for det polske regeringsparti Lov og Retfærdighedspartiet (PiS).

- Dette er et polsk-tysk anliggende. Det var Tyskland, som invaderede Polen, hvor de dræbte millioner af mennesker og smadrede ting, som vi skal kompenseres for, siger Jaroslaw Kaczynski i et interview med polsk radio.

Udtalelsen fra den magtfulde partiformand kommer, efter at han har været indlagt på et hospital i flere uger.

Der har været meget fokus på Kaczynskis helbred, da partibossen er kendt for at trække i alle trådene, og han tilskrives i vid udstrækning den succes, som Lov- og Retfærdighedspartiet har haft med et samle en polsk regering.

Det er ikke første gang, at Polen kræver erstatning fra naboen i vest over tab under verdenskrigen, der sluttede for over 70 år siden.

I radiointerviewet nævner Kaczynski også, hvordan Polens relation til USA har lidt under, at Polen med et lovforslag har truet med fængsel til personer, som siger, at Polen var medskyldig i nazistiske forbrydelser mod jøderne.

Indholdet i forslaget er i denne uge blevet markant mindre skarpt efter længere tids forhandlinger med Israel.

/ritzau/Reuters