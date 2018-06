Poolparty i Vestre Fjordpark får kritik: - Salg af øl og drinks hører ikke til her

AALBORG: Alle elementerne til en rigtig fest er på plads, når eventbureauet Outfare indbyder til poolparty og sankthansfest i Vestre Fjordpark lørdag 23. juni.

- Vi synes lidt, der mangler nogle kulturelle tilbud til unge aalborgensere, og så må vi jo skabe dem selv, siger direktør i Outfare Daniel Mogensen.

Sammen med makker Michael Andersen har han brugt de mørke vinterdage på at planlægge det, der gerne skulle blive sommerens fest.

- Vi håber på, der dukker nogle tusinde mennesker op i løbet af dagen. Vi kan begge godt lide at bringe mennesker sammen og skabe en fest, forklarer han og tilføjer, at han er meget bevidst om, at vejret får stor indflydelse på, hvor mange der kommer på dagen.

Pool-festen begyndte kl. 11 og strækker sig frem til kl. 23. En dj spiller, og der bliver forskellige former for aktiviteter, og man kan købe drikkevarer.

- Det er et offentligt arrangement, som alle må komme til. Det er et krav fra kommunen, når det foregår i parken, siger han.

Daniel Mogensen understreger, at kommunen i det hele taget har bistået makkerparret med rådgivning i forhold til at holde eventen.

- Vi laver nogle rammer, og så er det egentlig op til deltagerne at skabe deres egen fest. Det er så stort, fantastisk et område, at alle sagtens kan være der - også hvis man har børn med. Selv om der sælges alkohol, så lægger vi på ingen måde op til, at det skal handle om vild druk, forklarer han.

Ud på aftenen går pool-festen over i at blive en sankthansfejring.

Fra kl. 19.30 er der stort bål, hvor arrangørerne har inviteret lokalpolitiker og direktør for Springeren Mads Sølver til at holde båltalen.

Besynderligt signal

Planen om at holde poolparty og sankthansfest i Vestre Fjordpark i Aalborg vækker ikke begejstring alle steder.

Ifølge et læserbrev, som tidligere rådmand i Aalborg Kirsten Hein har forfattet, er det ganske vist skønt, at fjordbadet og den tilhørende park summer af liv og aktivitet. Men hun synes, det er forkert, at et privat eventfirma får lov at låne området til en fest, hvor der er øl, drinks og DJ fra klokken 11 om formiddagen.

- Det er ærlig talt et besynderligt signal at sende til de mange børn, unge og familier, der drager til Vestre Fjordpark for at få en afslappende og hyggelig dag med masser af udendørs aktiviteter, at de skal mødes med salg af øl og drinks og høj diskotekmusik fra klokken 11.00 en lørdag formiddag, skriver hun.

- Vestre Fjordpark er ikke - og skal ikke være - byens nye attraktive festivalplads, så et kommercielt arrangement, der i den grad skal tjene sine penge via salg af øl og drinks, hører slet ikke hjemme i de omgivelser. Alkohol er en af de allerstørste dræbere, når der tales om folkesundheden, så Aalborg Kommune skal tænke sig om en ekstra gang, før man giver tilladelse til at blande alkohol i vandaktiviteterne, fremhæver hun.

Rådmand bakker festen op

Men den kritik er rådmand for sundhed og kultur Mads Duedahl (V) ikke helt enig i.

- Umiddelbart ved jeg bare, at borgerne ofte efterlyser flere oplevelser og arrangementer, så der er noget at komme efter her i byen. Og derfor er det heller ikke ukendt, at vi låner - for eksempel Mølleparken - ud til Skråen og andre, som vil lave koncerter og lignende, fortæller han.

Ifølge Mads Duedahl er det heller ikke nyt, at der serveres alkohol ved disse events, og derfor mener han ikke, der er noget at komme efter.

- Så jeg glæder mig egentlig bare over, at der er nogen udefra, som har lyst til at skabe lidt mere liv og aktivitet i fjordparken. Og området ligger jo godt til den slags, fordi der ikke er så meget andet i nærheden, der kan blive generet af eventuel støj, tilføjer han.