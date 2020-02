Populær Aftenshowet-vært har fået nyt job

KØBENHAVN:Den erfarne tv-vært Mikkel Hybel Fønsskov annoncerede i november, at han stoppede som vært på DR's "Aftenshowet" for at prøve kræfter med nye eventyr.

Det eventyr har han fundet nu.

På sin Instagram-profil afslører den kendte tv-vært, at han har fået job som redaktør hos Gyldendal.

- Her står jeg helt tilfældigt og læser "Lykke-Per" og slænger mig op af en bogreol. Reolen står i Klareboderne midt i København. Gulvene er skrå. Vinduerne sprossede. Kierkegaard har gået i skole på adressen. Og nå ja, så er det her Gyldendal ligger, hvor jeg er blevet ansat som redaktør, skriver han.

I opslaget fortæller Mikkel Hybel Fønsskov, at litteratur altid har betydet meget for ham, fordi bøger giver ham mig adgang til en verden, han ikke kender.

- Derfor er det et privilegie, at jeg nu kommer til at arbejde med noget, jeg har haft lyst til rigtig længe. Personligt synes jeg, at litteratur er vigtigere end nogensinde.

- I en verden, hvor vi konstant bliver bombarderet med informationer, og hvor det kan være svært at adskille, hvad der er rigtigt og forkert. Bøger tilbyder os klogskab og morskab. Og en pause. I toget, på sofaen, i sengen, foran brændeovnen eller på en bænk i en park, skriver han.

Mikkel Hybel Fønsskov er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har tidligere arbejdet på TV2, før han i 2012 skiftede til DR.

Se hans opslag her:

https://www.instagram.com/p/B8OHOLdBECs/

/ritzau/