Populær gåtur i nationalparken

THY: Når klokken viser 07.30 lørdag morgen sendes de første deltagere af sted på maratondistancen i 2017 udgaven af National Park Thy Marathon.

Og de tilhører en større og større gruppe deltagere:

- Vi kan se, at det er blevet meget populært at gå turen, siger Per Kristensen, der er en af dem, der står for arrangementet.

Og at ganske mange har tilmeldt sig den halve distance som gående.

På nuværende tidspunkt er der kommet lidt over 800 tilmeldte i alt via internettet, og erfaringen viser, at der bliver omkring 150 til 200 efteranmeldte.

Enten fredag eftermiddag i Thy Hallen eller ved startlinjen ved Nors Sø.