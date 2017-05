Populær Kattegat-færge må finde nyt færgeleje

Stena Line er tvunget til at finde et alternativ til færgelejet i Varberg, der bliver nedlagt

GRENÅ: Rederiet Stena Line leder efter en ny svensk havn til den nuværende rute mellem Grenå og Varberg.

Årsagen er, at færgelejet i Varberg ikke længere indgår i kommunens fremtidsplaner, og derfor er rederiet sagt op med virkning fra tredje kvartal 2019.

- Vi har været i Varberg i mange år og synes selvfølgelig, at det er kedeligt at behøve at starte en proces, hvor vi leder efter en ny havn, siger Tony Michaelsen, der er chef for Stena Lines færger mellem Sverige og Danmark.

Stena Line har allerede indstillet kikkerten på Halmstad som muligt alternativ og haft de første samtaler.

- Vi vil fortsætte dialogen, samtidig med at vi vurderer alternativer, lyder det fra Tony Michaelsen.

Stena Line transporterer årligt omkring 170.000 passagerer mellem Grenå og Varberg i tillæg til 45.000 biler og 45.000 lastbiler.

De vil fremover måtte affinde sig med at blive sat af 60 kilometer længere sydpå, hvis Halmstad ender med at blive den nye anløbshavn for ruten.

Det er et byplanlægningsprojekt for Varbergs havneområde ved navn Västerport, der blokerer for den fremtidige færgedrift i byen.

Projektet omfatter en flytning af både industrihavnen og banegården.

Planen er, at der i første omgang skal bygges 2000 lejligheder og et stort antal butikker og andre erhvervslejemål.

