Populær sportsminister forlader Macrons hold

Endnu en fransk minister forlader Emmanuel Macrons regering. Der er tale om den yderst populære sportsminister, Laura Flessel, der har valgt at trække sig af "personlige årsager".

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Flessel har siden maj 2017 fungeret som minister for sport i Macrons regering og har blandt andet stået bag Frankrigs succesfulde bud på OL-værtskabet i 2024.

Forud for sin politiske karriere var hun dobbeltolympisk mester i fægtning og bar den franske Tricolore ved indmarchen til OL i London i 2012.

Flessels opsigelse kommer, alt imens den franske præsident, Emmanuel Macron, er ved at lægge sidste hånd på en regeringsrokade, som forventes offentliggjort senere i dag.

Regeringsrokaden sker, efter Macrons miljøminister, Nicolas Hulot, trak sig fra sin post i sidste uge og i samme ombæring sendte en bredside afsted mod Macron-regeringens indsats på klima- og miljøområdet.

Laura Flessel har dog udtalt, at hun stadig er "en trofast holdkammerat" for den stadigt mere upopulære Macron til trods for sin afgang.

En ny meningsmåling viser tirsdag, at kun 31 procent af vælgerne støtter op om præsidenten. Det er et fald på ti procentpoint siden juli og den hidtil laveste opbakning til den 40-årige midtersøgende Macron.

/ritzau/