Advarsel: Populært skumlegetøj indeholder farlige stoffer

DANMARK: Pandaer, pomfritter, doughnuts og katte. Squishies fås i mange varianter og er i løbet af kort tid blevet meget populære blandt børn.

Men mange af dem er fyldt med farlige kemikalier. Det viser test lavet af Miljøstyrelsen.

Derfor bliver 12 udgaver af det populære skumlegetøj nu trukket tilbage fra butikkerne.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

De 12 squishies, der er testet, er købt i BR, Kvickly, Chao Chao, Føtex og netbutikkerne shopfree, Wish.com og squishyshoppen.dk.

Alle 12 afgav kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at der for nogle stoffer kan være en høj risiko, hvis børn eksempelvis sover med squishies eller har mange af dem stående på værelset.

- Det er helt uacceptabelt, at der sælges legetøj, som kan skade børn. Det er branchens ansvar, at de produktur, de sælger, er lovlige og fri for skadelig kemi.

- I dette tilfælde er der tale om alvorlige overtrædelser, hvor børn indånder stoffer, der kan være slimhindeirriterende og på sigt skade forplantningsevnen og leveren, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

De 12 produkter, der er testet, bliver nu overdraget til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, som vil sikre, at produkterne bliver fjernet fra markedet og vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse.

Der kan politianmeldes, når der er tale om grove overtrædelser, og denne vurdering vil Kemikalieinspektionen nu foretage.

Resultaterne af Miljøstyrelsens test bliver sendt til resten af EU, så alle medlemslande bliver opmærksomme på problemet.

- Når alt legetøjet indeholder for mange skadelige stoffer, så blinker advarselslampen. Det tyder på, at der kan være et generelt problem med alle squishies på markedet.

- Jeg mener derfor, at forhandlere og importører skal tage deres ansvar alvorligt og få alle squishies væk fra hylderne nu. De skal ikke tilbage på hylderne, før det kan dokumenteres, at de ikke afgiver stoffer, der udgør en risiko for børnene, siger Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

Squishy * En squishy er en lille skumplastfigur, som børn kan samle på og lege med.

* Miljøstyrelsen har fået testet 12 squishies for såkaldt afgasning af kemiske stoffer.

* Resultaterne viser, at alle 12 squishies afgasser kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at der for nogle stoffer kan være en høj risiko, hvis børn for eksempel sover med squishies eller har mange squishies stående på et børneværelse.

* Da alle 12 analyserede squishies viser sig at være problematiske, tyder det på, at der er tale om et generelt problem.

* De identificerede stoffer, er blandt andet dimethylformamid, styren og toluen.

* Stofferne skader forplantningsevnen, kan være kræftfremkaldende, give skader leveren, være slimhindeirriterende eller øjenirriterende.

* Legetøjet er indkøbt i både fysiske legetøjsbutikker, mindre butikker, danske og udenlandske netbutikker.

Kilder: Miljøstyrelsen.

