Advarsel: Populært skumlegetøj indeholder farlige stoffer

* En squishy er en lille skumplastfigur, som børn kan samle på og lege med.

* Miljøstyrelsen har fået testet 12 squishies for såkaldt afgasning af kemiske stoffer.

* Resultaterne viser, at alle 12 squishies afgasser kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at der for nogle stoffer kan være en høj risiko, hvis børn for eksempel sover med squishies eller har mange squishies stående på et børneværelse.

* Da alle 12 analyserede squishies viser sig at være problematiske, tyder det på, at der er tale om et generelt problem.

* De identificerede stoffer, er blandt andet dimethylformamid, styren og toluen.

* Stofferne skader forplantningsevnen, kan være kræftfremkaldende, give skader leveren, være slimhindeirriterende eller øjenirriterende.

* Legetøjet er indkøbt i både fysiske legetøjsbutikker, mindre butikker, danske og udenlandske netbutikker.

Kilder: Miljøstyrelsen.