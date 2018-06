Portugiser vælges som ny leder for FN's migrantorganisation

Den portugisiske politiker og tidligere EU-kommissær Antonio Vitorino er fredag valgt som ny generaldirektør for FN's migrantorganisation (IOM).

Dermed valgte medlemsstaterne at vende tomlen nedad for den amerikanske præsident Donald Trumps kandidat til posten, Ken Isaacs.

Vitorino er kun den anden ikke-amerikaner, der er valgt som generaldirektør for IOM.

Den 61-årige Vitorino sikrede sig posten med klapsalver. Isaacs og IOM's vicechef, Laura Thompson, trak deres kandidaturer, efter det stod klart, at de ikke ville få nok opbakning.

Trump havde ønsket, at Isaac, der er leder af den kristne hjælpeorganisation Samaritan's Purse, skulle være den nye leder.

Men den amerikanske præsidents hårde retorik over for migranter var med til at undergrave den amerikanske regerings forsøg på at få Isaacs valgt.

Det hjalp heller ikke, at Isaacs flere gange op til afstemningen på Twitter skrev, at Islam i bund og grund er en voldelig religion.

/ritzau/AP