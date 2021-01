Positiv test gjorde landstræner usikker til det sidste

CAIRO:Det endte lykkeligt med en storsejr på 34-20 over Bahrain, men optakten til håndboldlandsholdets VM-premiere gav alt andet end optimale arbejdsbetingelser.

Fløjspilleren Emil Jakobsens positive coronatest kom bag på alle i den danske delegation og betød, at samtlige mand måtte igennem endnu en testrunde, før de kunne få grønt lys til at spille.

Helt frem til halvanden time før kampstart var landstræner Nikolaj Jacobsen usikker på, hvem og hvor mange spillere han kunne sende på banen.

- Det var lidt mærkeligt at køre ud til hallen og ikke vide, hvem man kunne have klar til kamp.

- Vi vidste dog godt, at vi ville få lov til at spille kampen, og det skulle også være mærkeligt med alle de negative test, vi har haft, at der lige pludselig skulle komme flere positive.

- Et kvarter før vi kørte, fik jeg besked om, at Morten Olsen var frigivet til at spille. Det var ham, jeg var mest usikker på, siger Nikolaj Jacobsen.

Olsen deler værelse med uheldige Emil Jakobsen, men slap altså gennem testen.

Med tanke på de besynderlige forberedelser er landstræneren imponeret over, at spillerne kunne holde hovederne kolde gennem stort set hele kampen.

- Det er jeg meget tilfreds med. Stor ros til spillerne. Lad os bare sige, at det var en noget turbulent optakt, og vi var alle meget overraskede over, at Emil Jakobsen pludselig testede positiv.

- Der var en masse tanker i hovedet på os alle sammen, hvor vi gik rundt og ikke vidste, om andre var blevet smittet, siger Nikolaj Jacobsen.

Nu venter en kampfri dag, inden holdet løber ind i DR Congo i anden VM-kamp på søndag.

/ritzau/