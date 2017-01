TVERSTED: 1. februar flytter posthuset i Tversted og åbner i stedet hos Spar. Det skyldes, at den nuværende partner Dagli’Brugsen lukker sin butik med udgangen af januar.

- Vi har været glade for vores samarbejde med Dagli’Brugsen, så vi er selvfølgelig kede af, at det stopper. Men samtidig glæder jeg mig over, at købmand John Larsen har takket ja til at overtage posthuset i sin Spar-butik. Dermed har vi sikret, at vi fortsat kan tilbyde vores kunder i Tversted og omegn en god postservice, siger Gordon Dalsgaard, distriktschef i PostNord.

I det nye posthus kan kunderne hente og sende pakker og breve samt købe frimærker og pakkelabels i hele Spars åbningstid alle ugens dage fra kl. syv - 20.

- Vi ser frem til at få posthus i butikken og har en forventning om, at posthuset i endnu højere grad vil gøre Spar til et omdrejningspunkt i lokalområdet. Det er en ekstra, god service for vores kunder, at de nu kan hente deres pakker og klare øvrige postærinder hos os, siger købmand John Larsen fra Spar i Tversted.

Sidste åbningsdag hos Dagli’Brugsen, inden posthuset slår dørene op hos Spar 1. februar, bliver 31. januar.