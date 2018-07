Postkort fra Team Rynkeby - Nordjylland

BRØNDERSLEV: Leif Svante Eriksen, 52 år, har sendt postkort om dagene på vej sydpå gennem Danmark, Tyskland og resten af vejen mod målet i byernes by, Paris. Turen sker på en gul cykel med Team Rynkeby - Nordjylland. Denne gang tager han os med på første halvdel af turen, som startede i Aalborg, lørdag 30. juni med morgenmad på Søgaards Bryghus.

Leif fortæller:

Første dag startede med fælles morgenmad på Søgaards Bryghus for alle deltagere og deres familie og venner. Ved starten holdt Jørgen Hein god-tur-tale på Aalborg Rådhus. Derefter gik det ud af Aalborg og med næsen mod Paris. Første punktering kom efter knap 2 kilometers kørsel.

Første dag var ulidelig varm med op mod 31 graders varme, så vi svedte på turen gennem Søhøjlandet. Vi kølede os med is undervejs, men i frokostpausen var jeg nødt til at stille mig ind i vores kølebil i næsten et kvarter - ellers var jeg vist kogt over.

Vel ankommet til Kolding, fik vi besøg om aftenen af Statsminister Lars Løkke og Tv - kendissen Bubber, begge er tidligere Team Rynkeby ryttere og de fortalte lidt anekdoter fra deres ture, ønskede os god tur og stillede gerne op til fotos.

Efter hver etape, er der Bagsmæk, som vi kalder det. Bagsmækken på vores lastbil åbnes og der serveres kolde vand, øl og andre lækkerier. De første dage kørte vi dog så længe, at vi nærmest var nødt til at sætte os direkte fra cyklen til middagsbordet. Vi har mange frivillige i vores serviceteam, de cykler ikke, men står for maden på depoterne, reparerer cykler mm. Desuden har hvert hold to Marshalls på motorcykler, der sørger for at vi kommer glidende gennem trafikken. Hver morgen mødes rytterne efter morgenmaden og dagens opstilling gennemgås. F.eks. da Danmark mødte Kroatien til VM i søndags, var nogle ryttere klædt ud i de rød/hvide farver, med sjove solbriller og andre havde Dannebrog flag på cyklen, vi bakkede skam op om holdet!

Hver dag uddeles en rød og grøn snor, til at sætte i hjelmen. Den røde snor er en præmie for at dumme sig undervejs. F.eks fik en af vores Marshalls den i går, da han ikke havde fået lagt dagens rute ind på sin GPS og han derfor blev væk og anede ikke hvor hans ryttere var! Den grønne snor er lidt sjovere at få, det er hvis man har gjort sig positivt bemærket på dagens etape.

Den fedeste oplevelse var da en færge i Weserfloden, sejlede en 360 graders vending til ære for os og vi fik overfarten helt gratis, for Kaptajnen sagde at "Man kunne jo ikke tage mod penge fra folk, der samlede ind til børn med kræft!" Respekt!

Det var fantastisk at opleve, hvordan folk ned gennem Danmark klappede af os, når vi susede forbi. Det uanset om de stod i deres haver, gik på fortovet eller sad udenfor en Cafe - det var et godt skulderklap til den videre tur.

Det var første halvdel af Leif Svante Eriksens postkort fra turen til Paris på den gule Team Rynkeby cykel. Resten følger når de når i mål i weekenden.