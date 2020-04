PostNord Danmark Rundt krydser fingre for UCI-medvind

CYKELSPORT:PostNord Danmark Rundt kan med flytningen af Tour de France pludselig få status af optaktsløb til verdens største cykelbegivenhed.

Derfor håber løbsarrangør Jesper Worre på, at brikkerne går det danske løbs vej, når det store puslespil omkring den ændrede løbskalender falder helt på plads i løbet af de kommende dage og uger.

- Vi kan nu komme til at ligge rigtig godt i kalenderen, men kan det ikke lade sig gøre at køre vores løb fra 11. til 15. august, er planen at flytte det. Men vi vil ikke køre senere end september, siger løbsarrangør Jesper Worre.

Onsdag meddelte Den Internationale Cykelunion, UCI, at Tour de France er udsat til at vare fra 29. august til 20. september på grund af coronapandemien.

Touren skulle oprindeligt være afviklet fra 27. juni til 19. juli.

UCI oplyser, at de to øvrige grand tours, Giro d'Italia og Vuelta a España, skal følge efter Touren og VM i en ændret kalender.

- Med baggrund i det, vi har hørt, krydser vi fingre for, at man har åbnet op for UCI-løb den 1. august, siger Jesper Worre.

Derefter er spørgsmålene, hvor meget der er åbnet op for store forsamlinger i Danmark til den tid, og hvor UCI placerer de mange store World Tour-løb, som er blevet udsat.

World Tour er det højeste løbsniveau og dermed et trin over løbskategorien, som PostNord Danmark Rundt er rangeret i.

- Så når de har omlagt World Touren, kigger de på vores løbsniveau.

- Bliver det umuligt at køre i august på grund af danske begrænsninger eller UCI’s planer, er jeg sikker på, vi får lov at køre i september, siger Jesper Worre.

I forbindelse med onsdagens store omrokering af cykelløb blev det også klart, at de nationale mesterskaber på landevej, herunder DM, skal afvikles i weekenden den 22. og 23. august.

