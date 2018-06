PostNord beskyldes for unfair konference: Redder datterselskab med milliontab

ERHVERV: Et datterselskab til PostNord beskyldes for at udsætte private vognmænd for unfair konkurrence. Flere borgerlige partier kritiserer PostNord og kræver sagen undersøgt, skriver Finans.

Datterselskabet PostNord Logistics tabte ifølge det seneste regnskab 91 millioner kroner sidste år. Selskabet, der blandt andet fragter stykgods og varer på paller, har brugt hele egenkapitalen og skal ifølge regnskabet have hjælp fra moderselskabet for at komme tilbage på sporet.

Moderselskabet selv fik i slutningen af maj EU’s godkendelse til at modtage en redningspakke fra den svenske og danske statskasse for at overleve.

Pengene til PostNord Logistics møder kritik på Christiansborg, fordi selskabet opererer på en del af transportmarkedet, som ligger langt væk fra PostNords bundne samfundsopgave med at uddele breve og pakker.

- Jeg kan godt forstå, at private vognmænd føler sig kørt over af et statsligt selskab, som åbenlyst kører med for lave priser og kan køre med store underskud uden at gå konkurs, siger postordfører Villum Christensen (LA) til Finans.

De private vognmænd er fortørnede over, at de skal konkurrere med en statsejet virksomhed, der kan tåle at køre med underskud år efter år.

Torsdag indbragte brancheorganisationen DTL sagen for Konkurrencestyrelsen.

Professor på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, der har fulgt PostNord-sagen tæt, vurderer, at konkurrencereglerne kan være overtrådt.

- En almindelig privat virksomhed i sådan en risikofyldt branche er jo nødt til at generere et pænt overskud over årene. Det har PostNords logistikvirksomhed langtfra præsteret. Og det indikerer - indtil andet er dokumenteret - at der er en unfair konkurrence, siger professoren til Finans.

/ritzau/