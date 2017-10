Postnummeret afgør hjælpen til sårbare unge

DANMARK: Tusindvis af danskere lider af psykiske problemer som angst og depression. Det kan ende med at koste en formue i overførselsindkomster. Nok så alvorligt rammes stadigt flere unge af psykiske vanskeligheder.

Men selv om fagfolk vurderer, at der er klar gevinst i tidlig psykologisk hjælp til unge, så er det kun hver tredje danske kommune, der i dag tilbyder unge mellem 15 og 25 år adgang til åben, anonym og gratis psykologhjælp.

Det viser en opgørelse fra Psykiatrifonden. Den humanitære organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed, håber, at kommunerne i forbindelse med kommunalvalget vil overveje, om deres tilbud til unge er gode nok.

- Det er helt håbløst i 2017, at der er så stor og afgørende forskel på, hvor unge med problemer bor. Din mentale sundhed og fremtidsmuligheder afhænger simpelthen af dit postnummer, siger chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael Danielsen.

Sundhedsvæsnet presses af stigende psykiske problemer. Antallet af danskere, der er på førtidspension på grund af invaliderende angst, slog sidste år rekord. Det overgås kun af antallet af personer med lidelser i bevægeapparatet.

Angst kostede alene sidste år, ifølge beregninger fra Dansk Psykologforening, et produktionstab på 3,4 milliarder kroner.

- Den tidlige indsats over for unge med psykiske problemer gør en stor forskel i forhold til at begrænse udgifterne, fordi man kan tage tingene i opløbet. I dag er den forebyggende indsats placeret hos kommunerne, som så ulykkeligvis i vid udstrækning har nedprioriteret området, siger Michael Danielsen.

- I Psykiatrifonden arbejder vi på at forebygge psykisk sygdom. Men samfundet gør det modsatte og står med armene over kors og venter på en tung diagnose, der er behandlingskrævende nok, siger han.

Professor Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, ser den gratis, anonyme psykologhjælp som et godt tilbud.

- Fordi der så meget skam forbundet med at have det dårligt i den alder. Man skal mere end nogensinde være ovenpå og have styr på tingene. Så er det svært at søge hjælp, hvis det kræver registrering og henvisning fra lægen, siger hun.

