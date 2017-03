- Vigtigt at lære om demokrati, før vi skal bruge det

Ud over de 12 madglade klasser fra hele Danmark, som samles på Fyn, så kommer både Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) samt bagedyst-koryfæerne Timm Vladimir og Micki Cheng.

POULSTRUP: Der er jubel og stolthed på Poulstrup Friskole & Børnehus, efter at eleverne er udvalgt til DM i madkundskab. Klassen har arbejdet intenst med årets emne: "Bælgfrugter & Bæredygtighed".

