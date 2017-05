Povlsen: Stadig i en god position

HOBRO: Kasper Povlsens tredje sæsonscoring sikrede Hobro ét værdifuldt point i torsdagens hjemmekamp mod Vejle. Midtbanespilleren havde dog lidt svært ved at glæde sig. Dels fordi spillet haltede og dels fordi Vejle udlignede i slutfasen.

- Det er ærgerligt, når vi var så tæt på at spille os endnu længere foran i toppen. Men resultatet var nok meget fair, for vi spillede ikke vores bedste kamp og satte ikke ret meget offensivt spil sammen. Ét point er ét point, og det kan vi også godt bruge på en dårlig dag, siger Kasper Povlsen.

Han kigger nu frem mod søndagens duel i Fredericia, hvor en sejr og pointtab til Vendsyssel og Skive vil udløse oprykning.

- Vi er stadig i den position, vi gerne vil være i, hvor vi selv kan afgøre det. Vi er bare nødt til at fokusere på at få så meget som muligt med fra Fredericia, for ellers går det galt, slutter Kasper Povlsen.