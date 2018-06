Powerboat-race blev afblæst: Uforsvarligt at lade lette både fortsætte i stærk vind

AALBORG: Det skulle have været en fartrig søndag på Limfjorden, da der for første gang skulle afholdes finale i F2 Powerboat i Aalborg i forbindelse med årets regatta.

Men til stor skuffelse for både kørere og tilskuere, måtte arrangementet aflyses på grund af stærk blæst. De små lette katamaraner, som kan ræse over vandet med op mod 200 kilometer i timen, kunne ikke håndtere bølgerne.

Minutter efter starten på finalen, skete der et havari med en af bådene, og kort tid efter blev finalen helt afblæst.

- Det ville være direkte uforsvarligt at afvikle det. Vi troede vi kunne, men det, der overraskede os, var bølgernes størrelse. Da kørerne først kommer rundt efter trekvart omgange kunne vi se, at måden de hoppede på i vandet, var for voldsom. Og det må jo ikke gå ud over kørernes liv og lemmer, fortæller Svend Havemann, som har været sportslig ansvarlig for arrangementet til TV2 Nord.

Løbet i Aalborg skulle have været en af i alt fem afdelinger, som afgør, hvem der bliver verdensmester i 2018.

Ifølge TV2 Nord vil Svend Havemann og resten af arrangørgruppen arbejde for, at F2 Powerboat World Championship kommer til Aalborg igen næste år.