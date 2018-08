PR-gruppe gav bonus: Ungt par vælger Gjøl

JAMMERBUGT: De er begge vokset op i mindre byer - hun i Mjels syd for Aalborg, han i Pandrup.

Trine Højgaard og kæresten Emil Leed er nyuddannede lærere fra seminariet i Hjørring, hvor de også mødte hinanden. De har begge fået arbejde på Højne Skole i Hjørring, og de bor i en lillebitte lejlighed i Hjørring.

Efter længere tids undersøgelser og overvejelser har parret nu valgt Gjøl som det sted, de vil bo og have børn.

- Vi har venner, der har boet halvandet på Gjøl, og de er begejstrede for at bo der. De blev taget virkelig godt i mod og er allerede blevet involveret i en hel masse, siger Trine Højgaard.

Fordi de begge kommer fra mindre byer - Mjels med sine 16 huse noget mindre end Pandrup - vil de bo i et lille samfund, hvor folk kender hinanden.

Og hvis de var det mindste i tvivl, blev tvivlen gjort til skamme, da parret 31. juli præsenterede sig i et opslag på Gjøls meget livlige facebook-side.

De bad også om oplysninger om huse til salg, og i løbet af nul komma niks var der godt tyve Gjøl-boere, der havde svaret og foreslået huse til Hjørring-parret.

- Vi havde slet ikke forventet, at så mange ville byde os velkommen og foreslå huse, som vi kunne se på. Det er helt overvældende, siger Trine Højgaard.

Og det er præcis den type sammenhold, parret leder efter.

Køretiden til jobbet i Hjørring bliver på 45 minutter, men det afskrækker ikke.

- Gjøl virker som et tæt knyttet lokalsamfund, der ligner de steder, vi begge er vokset op. Og så kan vi godt lide, at der er en købmand og en skole med et godt ry, siger Trine Højgaard.