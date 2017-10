Præst tiltalt for overgreb: Det var bare drengerøvslir

KALUNDBORG: En 12-årige dreng kom meget på præstegården i Tømmerup ved Kalundborg. Så meget, at han fik sin egen nøgle til boligen af den nu tidligere præst, der er tiltalt for overgreb, blufærdighedskrænkelse og børneporno.

Problemer i hjemmet lå ifølge præsten til grund for, at drengen besøgte præstegården dagligt.

Det udviklede sig til et nært venskab, der involverede flere kaffebesøg, biografture, aftener med computerspil og ferier i udlandet.

Og det var netop efter en ferie i Tyskland, at præsten gik for vidt, lyder det i Retten i Holbæk. Her blev der taget flere billeder af drengens nøgne baller, mens han lå og sov i præstens seng.

På et af billederne ses blandt andet præstens hånd placeret på en af ballerne.

- Det er en drengerøvsting, som er gået for vidt, efter at han var gået i seng. Jeg ved ikke, om jeg havde tænkt mig at vise de her billeder morgenen efter og sige "kan du huske det her", siger den 47-årige præst i Retten i Holbæk mandag.

- Det var ikke noget seksuelt. Ikke andet end, hvad der altid er med drengerøvslir. Det har været for sjov, forklarer han.

Præsten er tiltalt for i alt 30 forhold, for blandt andet seksuelle krænkelse af 12 børn. Men at han skulle have haft et seksuelt forhold til den 12-årige dreng bliver i retten nægtet.

- Jeg erkender ikke, at jeg har haft et seksuelt forhold til drengen, men jeg erkender, at jeg har taget de her billeder. Jeg synes, det er flovt og helt vildt pinligt, siger den 47-årige præst.

Det var drengens far, der sidste år anmeldte præsten.

Ifølge præsten kan det være jalousi, der ligger bag drengens anmeldelse. Dagen inden anmeldelsen skal præsten nemlig have smidt drengen ud af præsteboligen, mens en af de andre børn fik lov til at blive.

- Jeg tror, han var rasende på mig, lyder det fra præsten.

Han holder dog fast i, at han kun ville den unge dreng det bedste.

- Det er måske forkert, at en voksen mand har sådan et forhold til en 12-årig dreng, men havde jeg ikke taget mig af ham, havde han haft ingen, forklarer den 47-årige.

Præsten var yderst vellidt i lokalsamfundet og var kendt for at tage hånd om de unge.

En ungdomsgruppe for tidligere konfirmander ved navn "De Unge Disciple" blev i 2005 stiftet af præsten fra Tømmerup. I 2013 modtog han Kristeligt Dagblads initiativpris for ungdomsgruppen.

Her mødtes op til flere unge jævnligt til fællesspisning og gudstjenester på præstegården.

/ritzau/