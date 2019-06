Præstationsløn kan påvirke ansattes mentale helbred

KØBENHAVN: Antallet af recepter på medicin mod depression og angst til medarbejdere stiger, når virksomheder indfører en eller anden form for præstationsløn.

Det viser et omfattende studie fra Aarhus Universitet om præstationsløn og psykisk helbred. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.

Forskerne bag studiet har sammenholdt data om lønforhold, demografi og medicinske recepter. Oplysningerne stammer fra 1309 danske virksomheder og deres i alt 318.717 fuldtidsansatte.

Datamaterialet er indsamlet i fra 1996 til 2006. Studiet fokuserer på de virksomheder, som i den periode ændrede deres lønningsform og overgik til en form for præstationsløn.

Det betyder, at lønnen afhænger af, hvor meget man som medarbejder sælger, skaber eller på anden måde udvikler.

Men ifølge forskerne påvirker det i mange tilfælde de ansatte negativt i form af øget risiko for depression, stress og angst.

Forbruget af medicin mod angst og depression steg mellem fire og seks procent i forhold til andre virksomheders medarbejdere. Det er godt 2000 flere patienter med recepter mod angst og depression.

Indførelsen af præstationsløn påvirker en del medarbejderes mentale sundhed. Det vurderer Michael S. Dahl, der er professor på Institut for Virksomhedsledelse og har været med til at lave studiet.

- Især medarbejdere over 50 år er udsatte, hvilket både kan skyldes, at ældre medarbejdere er mindre modtagelige for strukturelle ændringer i jobbet, og at de er mindre jobmobile og dermed har sværere ved at finde andet arbejde, siger han i pressemeddelelsen.

Studiet er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Academy of Management Discoveries.

/ritzau/