JERSLEV: Forleden mødtes en gruppe mennesker til et noget utraditionelt kirkearrangement. Ingen klokkeringning eller orgelspil. Bare øl, popcorn og en hyggesnak med hinanden.

Værten, som til daglig er helt almindelig sognepræst i Jerslev, Hellum og Mylund Kirker, hedder Ann Sofi Lægsgaard Andersen, og hun har indledt sit virke som samtale-bartender fordi hun oplever, at der er brug for tid og rum til at tale om eksistentielle spørgsmål.

Emnet på denne eftermiddag var "begyndelse", og samtalen begyndte med en fælles snak om nytårsforsætter, om dem der holder og dem der ikke holder. Ordet er frit, og enhver kan dele en oplevelse eller tanke med gruppen. Til foråret genoptager Ann Sofi Lægsgaard Andersen samtaleløbene, hvor både løbere og gående kan få en god snak om et eksistentielt emne, samtidig med at benene bliver rørt.