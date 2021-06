Prehn beder lande om at give en tun-kvote til Danmark

NORDJYLLAND: - Louis, kan vi ikke få lidt af Spaniens tun-kvote?

Rasmus Prehn har på et møde i EU bedt sin spanske fiskeriminister-kollega om hjælp til at skaffe danske lystfiskere en kvote på blåfinnet tun.

Det skriver ministeren i en kommentar på Instagram, som er ledsaget af et billede, hvor man ser de to ministre i samtale til et møde i Portugal.

Sagen er nemlig den, at hvis Danmark skal have en andel i den europæiske kvote på blåfinnet tun, skal den komme fra andre lande, der i forvejen har en kvote.

Danmark har i øjeblikket ikke del i kvote efter den eftertragtede fisk, da blåfinnet tun ikke har været en fast gæst i de danske farvande siden 1960'erne.

Nu er den tilbage, og det hedeste ønske blandt danske lystfiskere er at kunne få lov til at fange nogle få eksemplarer af den store fisk, der normalt måler cirka tre meter og vejer op mod 400 kilo, når de fanges i Danmark.

Fra 1920’erne og til 1960’erne var fangst af tun en stor indtægt for fiskerne i Skagen. Tun i lange rækker var ikke noget særsyn. Nu håber Rasmus Prehn, at tunfiskeri - i langt mindre målstok - igen kan blive tilladt i Danmark. Arkivfoto: Scanpix

Deltager i fiskeriet fra Skagen

Men selvom Rasmus Prehn bad pænt om at få en kvote fra Spanien, så regner han ikke med, at Spanien uden videre afgiver en del af sin kvote til det lukrative fiskeri.

- Så let går det naturligvis ikke. Men Louis og jeg har nu sat vores embedsfolk til at tale sammen for at se på en mulig løsning. Jeg håber det lykkes, skriver han på Instagram.

Ministeren erkender, at det ikke bliver nogen let opgave, men han håber alligevel, at han kan have en kvote med, når han og H.K.H. Kronprinsen til august kommer til Skagen, hvor det er planen, at de skal med ud og mærke/registrere danske tun.

- Kunne jeg have en af Louis' kvoter med til det arrangement, kunne det være noget af en skalp at have med i bæltet. Men så heldig er jeg nok ikke, skriver Prehn.

De forgående fire år har Skagen været hjemhavn for fiskeri efter tun, der mærkes i et forskningsprojekt. Det skal forsøge at give svar på, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til de danske farvande.

Rasmus Prehn fortalte også sin spanske kollega om forskningsprojektet i Skagen, hvor forskere og lystfiskere i fællesskab har fået dispensation til at fange de store fisk for at mærke dem og slippe dem fri igen.

Ministeren slutter sit skriv med:

- Men jeg klemmer på for den blåfinnede tun. Splitte mine bramsejl! Kom nu Spanien, Frankrig, Portugal og andre tun-fiskende lande. Hjælp Danmark med en kvote til tun!