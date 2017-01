LONDON: Fem Premier League-klubber og tre klubber fra den næstbedste engelske fodboldrække bliver efterforsket i forbindelse med en sag om omfattende sexovergreb mod børn i sporten.

Nogle af overgrebene har angiveligt fundet sted allerede i 1970’erne.

Det oplyser politikilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet i London oplyser, at man har modtaget 255 separate anmeldelser om seksuelt misbrug i 77 navngivne klubber og hold.

Politiet bekræftede allerede i sidste måned, at man ville iværksætte en større efterforskning.

526 mulige ofre

Politiet tilføjer, at anmeldelserne blandt andet er rettet mod personer i fem Premier League-klubber, tre Championship-klubber og tre klubber i League One og League Two.

Derudover er anmeldelserne rettet mod 66 lavere rangerende klubber, heriblandt adskillige amatørklubber.

Tidligere på måneden oplyste det britiske politi, at man har identificeret 184 potentielle mistænkte i sagen. 526 er identificeret som mulige ofre i sagen.

Politiet tilføjer, at andre sportsgrene også er involveret i den omfattende sag.

Sagen ruller i hele Storbritannien, efter at den tidligere spiller Andy Woodward i november afslørede, at han havde været udsat for overgreb af en træner i ungdomsårene.

Det fik hurtigt andre eksprofessionelle spillere til at stå frem.

/ritzau/