Pres prisen på din indboforsikring: Så meget kan du spare

FORSIKRING:Når man først har købt indboforsikring, tænker man sjældent over den igen, før det bliver bydende nødvendigt.

Men det er en skam, for man kan spare mange penge, hvis man løbende kigger på sin indboforsikring, fortæller projektleder Emil Rosager Schaarup fra Forbrugerrådet Tænk, som netop har analyseret en række indboforsikringer.

- Vores nye test viser tydeligt, at der er penge at spare ved at tjekke op på sin indboforsikring. I nogle tilfælde kan der være flere tusind kroners forskel, men den typiske forbruger kan potentielt spare 500-1000 kroner om året, siger han.

Det gælder både, hvis ens forsikringsbehov har ændret sig, fordi man har fået børn, dyrere indbo eller ny bolig, men det gælder også, selv om ens livssituation er uændret.

- Markedet ændrer sig løbende, og den pris, som var god for to år siden, er det ikke nødvendigvis i dag, siger Emil Rosager Schaarup.

Her skal man især have øje for to ting.

Læs det med småt

For det første varierer prisen på indboforsikringerne, og for det andet varierer deres dækning.

- Generelt har de danske forsikringsselskaber fine betingelser. Men man skal læse det med småt, for der kan være små dækningsforskelle, som kan få stor betydning, siger Emil Rosager Schaarup.

Et eksempel kan være skader eller tyveri i forbindelse med en flytning.

Mens nogle indboforsikringer kun dækker én måned, giver andre forsikringsselskaber dig tre måneder til at komme på plads i den nye bolig.

- Formelt set er det en lillebitte forskel, men den kan gøre, at der opstår en tvist om dækningen. Og i værste fald risikerer man, at forsikringen slet ikke dækker, siger Emil Rosager Schaarup.

Forbrugerrådet Tænk råder derfor til, at man først kortlægger sit nuværende behov.

Herefter kan man sammenligne priser på www.forsikringsguiden.dk - og indhente tilbud fra en række forskellige selskaber.

- På den måde kan man spille selskaberne ud mod hinanden eller bede sit nuværende selskab om at matche prisen. Og man har alt at vinde ved det - for i værste fald beholder man bare samme pris, siger Emil Rosager Schaarup.

Her skal man også vide, at det ikke altid kan betale sig at have alle forsikringer samlet ét sted. Nogle selskaber lover ellers en rabat, hvis man samler sine forsikringer hos dem.

- Men vores test viser, at selv om man måske får 500 kroner i rabat for at samle forsikringerne hos ét selskab, kan det sagtens være, at en anden forsikring var billigere hos et andet selskab uden rabatten, siger han.

Disse indboforsikringer klarede sig bedst * Testen fra Forbrugerrådet Tænk viser, at indboforsikringerne har forskellige vilkår, fordele og ulemper. * Hvilken indboforsikring som er bedst, vil derfor afhænge af dit konkrete behov - herunder bopæl, behov, livssituation og værdi og type af dit indbo. * Over en bred kam klarede Lærerstandens Brandforsikring sig bedst, blandt andet når man kiggede på pris, dækningsvilkår, kundetilfredshed og tegningskrav. * Herefter lå PenSam på andenpladsen, mens Topdanmark kom på tredjepladsen. Kilde: Analyse fra Forbrugerrådet Tænk efterår 2019 VIS MERE

/ritzau fokus/