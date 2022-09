Pressede takeaway-steder: - Vi vil lave vores egen leveringstjeneste

Det efterhånden så dyrt at samarbejde med leveringstjenesterne som Wolt, Hungry og Just-Eat, at 14 takeaway-steder i Aalborg er gået sammen om en ny løsning med online bestilling og levering til kunderne.

Alt sammen for at overleve som små takeaway-steder.

Lige nu leder de efter flere restauratører, der enige i, at det er blevet for dyrt at lade de store spillere på markedet håndtere bestillingerne - og levere dem til kunderne.

- Vi kan ikke få enderne til at nå sammen på grund af de høje procenter på omkring 30 procent til leveringstjenesterne, skriver de 14 takeaway-steder i en flyer, de har delt ud til restauratører i byen, primært i Reberbansgade.

Restauratørerne har udfærdiget en flyer, der beskriver en svær branche at være i lige nu. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Foruden arrangøren af mødet deltager blandt andre Berlin Döner, Falafel House, Casa Pazza, Chickies og ti andre takeaway-steder i midtbyen på mødet.

De anfører også, at der er masser af problemer med leveringerne, som ofte er behæftet med fejl.

- Budene taler for eksempel sjældent dansk eller engelsk, og det resulterer i fejl. Når budene glemmer en sodavand på disken, så koster det os et gebyr på op til 50 kroner, når fejlen skal rettes, lyder det.

To muligheder

Løsningen har to ben, som initiativtagerne vil fremføre på et møde den 27. september.

Det ene er, at de små takeaway-steder går sammen om en online betalingsløsning, som vil koste meget mindre end løsningerne hos leveringstjenesterne.

- Det vil koste fem-ti procent af vores omsætning, inklusive levering, lyder det i flyeren, der er lagt ud til flere takeaway-steder i centrum.

Den anden løsning er, at man får kunderne til i højere grad at hente selv.

- Vi skal lade kunderne forstå, at de kun støtter lokalt ved at hente deres mad selv, siger én af initiativtagerne.

- Vi er nødt til at stå sammen for at finde en løsning og opfordrer alle restauratører til at møde op til mødet, der er afgørende for vores fælles fremtid.

- Hvis vi ikke gør noget nu, så er der mange af os, der må lukke vores butikker snart.

Mødet foregår den 27. september klokken 9 hos Bagel Cafeen, Reberbansgade 13.

Ingen af de tre leveringstjenester er vendt tilbage for kommentar på aalborg-restauratørernes tiltag.