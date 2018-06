Presseofficer: Få sad i kø efter airshow

VADUM: Mindst 140.000 gæster overværede søndag Danish Air Show på Flyvestation Aalborg, og mange af dem var kommet til flyvestationen i de 82.000 biler, der fyldte parkeringspladserne.

Men da showet var slut, havde nogle af gæsterne meget svært ved at komme væk fra stedet igen. På Facebook har nogle af gæsterne fortalt, hvordan de ventede i op til tre timer for at komme ud af parkeringspladsen.

Det er selvfølgelig beklageligt, siger presseofficer Morten V. Jensen der dog understreger, at det var et fåtal, der holdt i kø i lang tid.

- Generelt har der været en fin afvikling af trafikken, og det er ikke for at bagatellisere det, for der var nogen, der oplevede at holde kø. For der var nogle ting, som ikke fungerede, og det vi tager med os, så vi kan rette op på det til næste gang, siger Morten V. Jensen og uddyber:

- Problemet var på en af vores otte parkeringspladser, hvor man ikke sørgede for at få et flow i bilerne, når de skulle forlade pladsen. Her valgte man at tømme en række ad gangen, og det gav de lange ventetider, siger han.

Ifølge presseofficeren har både politi og Vejdirektorat kvitteret for en god afvikling af trafikken, ligesom responsen på de sociale medier overvejende har været positiv.

- Når der er så mange mennesker og biler, så kan det ikke undgås, at der vil opstå kø. Men vi har generelt fået god respons på afviklingen af trafikken. Og vi er glade for den respons vi får - uanset hvilken type det er, for det giver os mulighed for at forbedre os, siger han.

Næste airshow bliver holdt i Karup.