Pressesky topchef forlod Trump efter mediepres

Op til den overraskende melding om, at kommunikationschefen i Det Hvide Hus, Hope Hicks, træder tilbage, havde den kun 29-årige kvinde været udsat for stress.

Det siger to personer tæt på hende til nyhedsbureauet AP.

En af kilderne siger, at Hicks i stigende grad havde været udsat for stress efter afsløringer om hendes forhold til stabssekretæren Rob Porter.

Porter måtte forlade sin stilling, efter at to af hans tidligere hustruer offentligt beskyldte ham for fysiske og psykiske overgreb.

Afgangen udløste kritik af stabschef John Kelly, og sagen har øjensynligt belastet flere ledende personer i staben i Det Hvide Hus.

Hope Hicks blev i offentligheden kritiseret for ikke at tage nok afstand til beskyldningerne om overgreb.

Siden forholdet til Porter blev kendt, blev hun et mål for paparazzi, der til tider belejrede den bygning, hvor hun har sin lejlighed.

Inden hun besatte den indflydelsesrige post, havde hun en baggrund som model for modehuset Ralph Lauren og som PR-specialist for Ivanka Trump.

Hicks havde ingen politisk baggrund, da Donald Trump gjorde hende til et medlem af sin kampagnestab.

I jobbet som kommunikationschef undgik hun journalister og gav næsten aldrig interviews, hvis det ikke kun var til baggrund.

Hun sørgede også for at holde journalister på afstand af Trump. Derfor blev hun opfattet som en stabiliserende kraft omkring Trump.

Under kriserne i de første måneder af Trumps præsidentskab, hvor det kom til interne magtkampe i Trumps stab, var Hicks allieret med Ivanka Trump og Jared Kushner.

Dette var til tider i opposition til nationalistiske kræfter i staben repræsenteret af den daværende chefstrateg Steve Bannon.

Hope Hicks afgav tirsdag vidneudsagn i ni timer til et udvalg i Kongressen, der undersøger eventuel russisk indblanding i valget i 2016. Hendes fratræden har ifølge Det Hvide Hus ingen sammenhæng med vidneudsagnet.

