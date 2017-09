Presset PostNord hæver portoen igen

HELE LANDET: Danskerne skal igen til at betale mere i porto. PostNord hæver prisen for at sende et almindeligt brev fra 1. januar 2018 med en krone fra otte til ni kroner.

- Vi effektiviserer og nedbringer vores omkostninger i højt tempo. Men den hastighed, som brevene falder med, er så høj, at omkostningerne ikke kan nedbringes i samme takt.

- Med færre breve per aflevering bliver omkostningerne på det enkelte brev højere, og derfor må vi også hæve prisen, siger Jørgen Loft Holm, chef for brevområdet i PostNord Danmark, i en pressemeddelelse.

/ritzau/