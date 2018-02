Presset Weinstein-selskab går i betalingsstandsning

Det er gået jævnt ned ad bakke for filmselskabet The Weinstein Company, efter at medstifteren Harvey Weinstein i efteråret blev anklaget for sexchikane mod en lang række kvindelige skuespillere.

Og nu er selskabet nået så vidt, at man vil indgive ansøgning om betalingsstandsning, efter at forhandlinger om et salg er faldet til jorden.

- I dag endte disse forhandlinger, uden at der foreligger en underskrevet aftale.

- Derfor har vi intet andet valg end at forfølge den eneste realistiske mulighed for at sikre den resterende værdi i selskabet - en ordnet konkursproces, hedder det i en pressemeddelelse.

The Weinstein Company blev stiftet af brødrene Harvey og Bob Weinstein for 12 år siden og har stået bag Hollywood-succeser som "Kongens Store Tale", der fik en Oscar for bedste film i 2011 og "The Artist", der modtog samme hæder året efter.

Men efter efterårets afsløringer har flere samarbejdspartnere afvist at have mere med selskabet at gøre, og selskabet har blandt andet været nødsaget til at sælge rettighederne til filmen "Paddington 2" for at få økonomien til at løbe rundt.

Samtidig har bestyrelsen arbejdet på at sælge filmselskabet til anden side.

Man var tilsyneladende langt i forhandlingerne med en investorgruppe ledet af Maria Contreras Sweet, der tidligere var en del af præsident Obamas stab.

Aftalen gik blandt andet ud på, at investorerne satte mindst 40 millioner dollar til side i en fond, som skulle tilgodese ofrene for Harvey Weinsteins tilnærmelser.

Planerne blev dog forhindret af statsanklageren i New York, Eric Schneidermann, som 11. februar sagsøgte selskabet og dets stiftere.

Da det efterfølgende ikke lykkedes for investorgruppen at indgå en tilfredsstillende aftale med statsadvokaten, faldt handlen til jorden.

Da beskyldningerne om sexchikane kom frem i oktober, trådte Bob Weinstein tilbage fra sine roller i The Weinstein Company.

/ritzau/