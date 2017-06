Sparer op til julens glæde

THY: Når tilstrækkelig mange små beløb lægges sammen, bliver det til en hel del. Det ved de i spareforeningen Julens Glæde for Sundby, Vilsund og Skjoldborg.

I løbet af 2016 har 94 sparere, 35 i Sundby, 44 i Vilsund og 15 i Skjoldborg tilsammen sparet 521.912 kroner sammen. Pengene, plus 1.191 kroner i renter, udbetales til sparerne, så der er noget at fejre jul for.

Spareforeningen Julens Glæde for Sundby, Vilsund og Skjoldborg blev stiftet i 1931.

- Dengang var der ikke så mange penge blandt folk, så i de første år var det typisk nogle få øre, der blev indbetalt, nå indsamlerne kom rundt i løbet af året. Og når det hele blev gjort op, var der alligevel blev sparet et pænt beløb op til at fejre jul for. Det er sådan set formålet med Julens Glæde, siger formand Erik Godiksen, der har været med i spareforeningen gennem nu tre årtier.

Meget har ændret sig i løbet af de mere end otte årtier, foreningens indsamlerede har været ude på deres faste runder blandt sparerne. De kontaktes op til 20 gange årligt på deres bopæl og bliver bedt om at indbetale et beløb.

- For år tilbage kunne der i løbet af et år spares mere end en million kroner sammen. I år er det blevet til godt en halv million kroner, men beløbet er alligevel omkring 25.000 kroner større, end der blev opsparet i 2015, siger Erik Godiksen.