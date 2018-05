Meghan Markle beder prins Charles følge hende til alteret

Prins Charles skal føre Meghan Markle op ad kirkegulvet, når hun lørdag bliver viet til prins Harry, skriver Kensington Palace i en officiel meddelelse.

Dermed bliver Meghan Markle fulgt til alters af sin kommende svigerfar.

Det er ifølge meddelelsen Meghan Markle selv, der har spurgt prins Charles.

- Frøken Meghan Markle har bedt Hans Kongelige Højhed Prinsen af Wales om at følge hende op ad kirkegulvet i St. Georges Chapel på hendes bryllupsdag.

- Prinsen af Wales er glad for at kunne byde frøken Meghan Markle velkommen til den royale familie på denne måde, lyder det.

Meddelelsen kommer, dagen efter at det britiske kongehus meddelte, at Meghan Markles far ikke vil være til stede ved brylluppet lørdag.

Faderen, Thomas Markle, sagde tidligere på ugen til det amerikanske underholdningsmedie TMZ, at han har problemer med sit hjerte, og at han skal have indopereret en stent.

I torsdagens meddelelse fra Meghan Markle forklarede hun også faderens fravær med dårligt helbred.

- Beklageligvis vil min far ikke deltage i brylluppet. Jeg har altid bekymret mig for min far, og jeg håber, han vil få den plads og ro, som han behøver til at fokusere på sit helbred, lød det.

Det sidste døgn har der været spekuleret i, hvem der ville træde i stedet for Meghan Markles far og følge hende op ad kirkegulvet.

Flere bookmakere havde udnævnt Meghan Markles mor, Doria Ragland, som det mest sandsynlige bud.

Men æren er altså endt med at tilfalde prins Harrys far.

Foruden prins Charles har også prins Harrys bror, prins William, en særlig rolle ved lørdagens bryllup. Han skal være prins Harrys forlover.

Lørdagens bryllup er en kæmpemæssig begivenhed i Storbritannien. Vielsen finder sted lørdag formiddag i St. George's Chapel i Windsor Castle, som over 100.000 personer ventes at stimle sammen omkring.

Det er samme kirke, som prins Harry blev døbt i som barn.

Meghan Markle og prins Harry mødte hinanden i London i 2016 og blev forlovet i november 2017.

Markle har hidtil været skuespiller og har blandt andet haft en fremtrædende rolle i tv-dramaet "Suits".

Prins Harry, der er søn af prins Charles og prinsesse Diana, er den sjette i rækken til den britiske trone.

/ritzau/