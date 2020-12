Prins Christian er testet positiv for coronavirus

KØBENHAVN:Prins Christian er mandag testet positiv for covid-19.

Han er blevet smittet på sin skole og er nu i isolation.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Hans forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, blev søndag gjort opmærksom på et lokalt smitteudbrud på prins Christians skole i Hellerup, Tranegårdskolen, hvorefter prinsen blev testet.

Udover kronprinsfamilien har prins Christian ikke været i kontakt med andre medlemmer af kongehuset, oplyser kongehuset.

Hele kronprinsfamilien er nu gået i isolation i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg.

Kongehuset har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning til smitteopsporing og test.

15-årige prins Christian er den ældste søn af kronprinsparret og er derfor nummer to i arvefølgen efter sin far, kronprins Frederik.

Han er storebror til prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine.

Der har ikke tidligere været smittetilfælde af coronavirus i den danske kongefamilie.

Men i Storbritannien har prins Charles været smittet, mens prins Carl Philip og prinsesse Sofia i Sverige også har været ramt af coronavirus.

/ritzau/