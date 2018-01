Prins Henrik indlagt på Rigshospitalet

KØBENHAVN: Prins Henrik er indlagt på Rigshospitalet. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse søndag aften.

Indlæggelsen sker i forlængelse af sygdom opstået i Egypten.

- Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital.

- Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet, skriver kongehuset i meddelelsen.

Kommunikationschef i kongehuset, Lene Balleby, siger om prins Henriks indlæggelse på Rigshospitalet:

- Vi har på nuværende tidspunkt intet at tilføje pressemeddelelsen.

- Prinsen er kommet godt hjem og er nu indlagt på Rigshospitalet og vil de kommende dage gennemgå en række undersøgelser, siger hun.

Kongehuset ønsker ikke at svare på, hvornår Prins Henrik kom tilbage fra Egypten eller hvad baggrunden for indlæggelsen er.

Prins Henrik ankom den 4. januar til Sharm El Sheik i Egypten, hvor han i mange år har kendt hotelejer Anan el Galaly.

Siden Prins Henrik blev pensioneret fra sine offentlige embeder, og kongehuset stod frem med, at han lider af demens, har Prins Henrik været på flere rejser til Egypten.

/ritzau/