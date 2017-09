Prins Henrik lider af demens

Demens

Der er cirka 8000 nye tilfælde af demenssygdomme hvert år.

* Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom.

* Ordet demens kommer fra latin og betyder ”væk fra sindet”. Selv om man ikke ved, hvorfor demenssygdomme opstår, skyldes det altid sygelige forandringer i hjernen.

* Der er mere end 200 forskellige sygdomme, som medfører demens.

* I Danmark lever 70.000-85.000 mennesker med en demenssygdom. Heraf har cirka 50.000 Alzheimers sygdom.

* Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Men det er en myte, at en demenssygdom er en naturlig følge af alderdom.

* De fleste demenssygdomme er fremadskridende. Der findes ingen helbredende kur mod sygdommen.

Den demensramte bliver langsomt dårligere, og behovet for hjælp vil vokse. Længden af forløbet kan variere fra nogle få år til flere årtier, inden man dør af sygdommen.

Kilde: Alzheimerforeningen.