Prins Henrik skal kremeres - får ingen statsbegravelse

Offentligheden kan tage afsked

Prins Henrik bisættes 20. februar klokken 11.00 fra Christiansborg Slotskirke på Slotsholmen i København.

Inden da vil offentligheden få mulighed for at tage afsked med prinsen i dagene 17., 18., og 19. februar i slotskirken, hvor prinsen skal ligge på castrum doloris:

* Castrum doloris betyder på latin sørgeforhøjning - smertens leje.

* Det er en kongelig skik at stille en lukket ligkiste offentligt til skue på en forhøjning i nogle dage inden begravelsen, flankeret af en æresvagt.

* Skikken bruges normalt kun for statsoverhoveder. I Danmark er det de kongelige, mens det i andre lande uden monarki typisk er præsidenter.

* Castrum doloris er i modsætning til lit de parade, hvor liget ligger frit til beskuelse, når offentligheden defilerer forbi for at vise deres respekt.

* I det danske kongehus har der siden 1746 været skik for, at kisten står på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke nogle dage før bisættelsen i Roskilde Domkirke.

* Senest lå Frederik IX i 1972 og dronning Ingrid i 2000 på castrum doloris.

Kilde: Gyldendals Den Store Danske.