Prins Henrik undersøgt for tumor i venstre lunge

DANMARK: Dronnings Margrethes mand, prins Henrik, er fortsat indlagt på Rigshospitalet. Her er han blevet undersøgt for en tumor i venstre lunge.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

- Tumoren har heldigvis vist sig at være godartet. Prins Henrik vil i dag blive overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion. Efter endt behandling vil Hans Kongelige Højhed tage ophold på Fredensborg Slot. I denne forbindelse vil Hendes Majestæt Dronningen i dag tage residens på Fredensborg Slot, skriver kongehuset.

I en pressemeddelelse fra kongehuset lød det søndag, at prins Henrik siden 4. januar. havde været i Sharm El Sheik i Egypten, hvor han i mange år har kendt hotelejer Anan el Galaly.

- Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital. Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet, lød det således søndag.

Den seneste indlæggelse kommer efter en række sygdomsforløb gennem det seneste år. I efteråret sidste år meldte kongehuset ud, at prins Henrik lider af demens.

/ritzau/