Prins Henriks sidste rejse til slotskirken

KØBENHAVN: Prins Henriks båre har forladt Amalienborg, og er ankommet til Christiansborg Slotskirke.

Her vil den ligge på castrum doloris indtil Prins Henriks bisættelse tirsdag.

Kisten blev båret fra Riddersalen i Christian IX’s Palæ i Amalienborg til rustvognen af prinsens egne medarbejdere.

Rustvognen kørte ad en rute gennem indre by i København, hvor den blandt andet kom forbi Frankrigs ambassade og Det Kongelige Teater. Langs ruten havde mange mennesker taget opstilling for at tage afsked med prinsen.

Prins Henriks båre ankommer til Christiansborg Slotskirke. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Flere gader i indre København har været spærret for biler siden klokken 16.

Ved Christiansborg Slotskirke er kortegen blevet mødt af et æreskompagni med fane fra Jydske Dragonregiment.

Den royale familie venter udenfor Christiansborg Slotskirke . Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

I Christiansborg Slotskirke vil prinsen ligge på castrum doloris. Det er en forhøjning, hvorpå en lukket ligkiste stilles til offentligt skue.

Christiansborg Slotskirke er kongehusets kirke. Den har gennem årene været anvendt til kirkelige ceremonier for kongefamiliens medlemmer til bryllupper, konfirmationer og dåb.

Båren med prins Henriks kiste bliver båret ind i Christiansborg Slotskirke, fredag aften den 1. februar 2018. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Prins Henrik sov stille ind klokken 23.18 tirsdag på Fredensborg Slot.

Han blev 83 år.

Kongehuset har ikke oplyst prins Henriks dødsårsag. Men det har tidligere været meldt ud, at prinsen havde en godartet svulst i venstre lunge.

Prins Henriks båre ankommer til Christiansborg Slotskirke. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

/ritzau/