KØBENHAVN:Prins Joachim er blevet opereret for en blodprop i hjernen.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Prinsens tilstand er stabil efter en vellykket operation sent fredag aften.

- Hans Kongelige Højhed Prins Joachim blev sent i aftes indlagt på Universitetshospitalet i Toulouse, Frankrig. Prinsen blev umiddelbart herefter opereret for en blodprop i hjernen og operationen var vellykket, står der i meddelelsen.

Prinsesse Marie er i øjeblikket hos prins Joachim.

- Kongehuset har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger, men det er dronning Margrethes ønske, at familien får ro fra offentligheden under indlæggelsen, hedder det videre i pressemeddelelsen fra kongehuset.

Det er ikke mere end et par dage siden, at prins Joachims familie fejrede prins Felix, som fyldte 18 år 22. juli.

Han blev fejret på dronningens vinslot, Cayx, i Frankrig.

Både hans far, prins Joachim, hans stedmor, prinsesse Marie, og hans mor, grevinde Alexandra, var med til at fejre den store fødselsdag.

Billeder fra kongehusets Instagram-profil viser familien stå tæt samlet i vinslottets have.

51-årige prins Joachim valgte sidste år at flytte til Frankrig, hvor han begyndte på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær ved militærakademiet Ecolé Militaire - som første dansker nogensinde.

Coronavirussets hærgen betød, at familien i marts pludselig måtte tage retur til Danmark for at få testet parrets søn, prins Henrik, der havde svært ved at trække vejret.

10. juni kunne Forsvarsministeriet så oplyse, at prins Joachim bliver ny forsvarsattaché i Paris fra 1. september.

Posten får han som et led i at styrke det sikkerhedspolitiske og diplomatiske samarbejde med Frankrig.

/ritzau/