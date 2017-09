Prins Joachim kommer til Aalborg

AALBORG: H.K.H. Prins Joachim har sagt ja til officielt at åbne fiskerimessen DanFish International onsdag 11. oktober i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC).

I 2007 blev Prins Joachim protektor for DanFish International, og siden har han faktisk åbnet messen fire gange.

DanFish International gennemføres hvert andet år i AKKC, og i år er det 25. gang, at den internationale fiskerimesse foregår på dansk grund. At der i jubilæumsåret atter er åbning og tale ved Prins Joachim, vækker glæde i Aalborg.

- Vi er stolte af, H.K.H. Prins Joachim vurderer, at DanFish International har så stor betydning, at han vælger at afse tid i sin travle kalender til officielt at åbne messen. Fiskeri er også et brandvarmt emne internationalt lige nu med fordeling af fiskerikvoter og blandt andet Brexits betydning for fiskeriet, siger Nicolaj Holm, direktør i AKKC.

DanFish International forventes at tiltrække omkring 15.000 besøgende fra hele verden.