Prins Joachim om indlagt far: Vi afventer svar på prøverne

Prins Joachim udtalte sig mandag som det første medlem af kongehuset om indlæggelsen af sin far, prins Henrik:

- Han er indlagt, som I ved, og så må vi nu afvente diverse prøver. Så jeg ved sådan set ikke mere end andre, når det drejer sig om, hvad han fejler, siger prins Joachim til JydskeVestkysten.

Ifølge JydskeVestkysten skulle prins Joachim overrække Dansk Industris Initiativpris ved dets konference i Kolding. Her svarede han efterfølgende på spørgsmål om farens indlæggelse.

- Jeg skal selvfølgelig ind og se til ham, det er klart, siger prins Joachim til JydskeVestkysten.

Søndag meldte kongehuset ud, at prins Henrik var blevet indlagt på Rigshospitalet. Det sker som følge af en sygdom, der var opstået under prinsens besøg i Egypten.

- Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital.

- Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet, skrev kongehuset i en pressemeddelelsen.

Kongehuset ville dog ikke svare nærmere på, hvornår den 83-årige prins Henrik kom tilbage fra Egypten, eller hvad baggrunden for indlæggelsen er.

Prins Henrik ankom den 4. januar til Sharm El Sheik i Egypten, hvor han i mange år har kendt hotelejer Anan el Galaly.

Prins Henrik har været på flere rejser til Egypten, siden han blev pensioneret fra sine offentlige embeder.

Den seneste indlæggelse kommer efter en række sygdomsforløb gennem det seneste år.

I efteråret sidste år meldte kongehuset ud, at prins Henrik lider af demens.

Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.

I august sidste år måtte prinsen lade sig indlægge med smerter i højre ben, der var opstået som følge af en operation i juli sidste år.

/ritzau/