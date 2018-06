Prinsesse Elisabeth er død

DANMARK: Prinsesse Elisabeth afgik tirsdag aften ved døden. Det oplyser kongehuset. Prinsessen sov stille ind klokken 18.15 efter længere tids sygdom. Hun blev 83 år.

Prinsessen var omgivet af sin nærmeste familie, oplyser kongehuset.

Prinsesse Elisabeth indgik i arvefølgen til den danske trone som nummer 12 og boede sine sidste år på Sorgenfri Slot nord for København.

Oplysninger om bisættelsen vil blive udsendt senere.

Prinsessen var dronning Margrethes kusine, og 8. maj fyldte hun 83 år.

Prinsesse Elisabeth blev døbt i juli 1935 og fik ved dåben navnene Elisabeth Caroline-Mathilde Alexandrine Helena Olga Thyra Feodora Estrid Margarethe Désirée.

Dåben foregik i Lyngby Kirke. Her blev hun også konfirmeret 15 år senere - i maj 1950.

Hun er datter af arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde. Prinsesse Elisabeth var parrets første barn og blev senere storesøster til grev Ingolf af Rosenborg og grev Christian af Rosenborg.

Mens begge brødre mistede titlen som prins, da de giftede sig borgerligt, blev prinsesse Elisabeth aldrig gift. Dermed beholdt hun titlen som prinsesse.

Prinsesse Elisabeth var i mere end 20 år sammen med filmfotografen Claus Hermansen. Han døde i 1997. Parret fik aldrig børn.

I anledning af sin 80-års fødselsdag fortalte prinsessen til Billed-Bladet, at hun aldrig har haft et ønske om at få "skrigende" unger, men at hun var meget glad for sine nevøer og niecer.

Prinsesse Elisabeth var ansat i Udenrigsministeriet fra 1956 til 2001. Herfra har hun blandt andet været udstationeret på den danske ambassade i Washington og ved den danske FN-mission i Genève i 1989-1993.

Hun var blandt andet protektor for dansk-brasiliansk selskab og dansk-japansk selskab.

/ritzau/