Pris til ildsjæl

VENDSYSSEL: På Danmarks Basketball Forbunds (DBBF) netop afviklede Rigsdag i Odense blev Nordjysk Basket Union - Vendsyssel hædret, og klubbens cheftræner og formand, Danilo J. Jensen, Børglum, tildelt årets "Klublederpris". Prisen blev givet sammen med en erindringspræmie til ejendom som en motivering for hans store arbejde i specielt Brønderslev, hvor hans klub på blot to år er gået fra 3 til 43 medlemmer.

- Jeg er både meget stolt og beæret over at modtage prisen, udtaler Danilo J. Jensen. Det viser helt klart, at vedholdende og struktureret foreningsarbejde lønner sig i det lange løb.

DBBF’s klublederpris er en evigt vandrende præmie inden for Danmarks Basketball Forbund, stiftet af forbundets bestyrelse 19. april 2004. Prisen uddeles af DBBF’s bestyrelse hvert år til en person, der som klubleder har ydet en særlig fortjenstfuld indsats.

På klublederprisen indgraveres modtagerens navn og årstallet for uddelingen.

Det er første gang siden prisen blev stiftet, at en nordjysk klubleder modtager denne hæder.