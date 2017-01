KØBENHAVN: De 50 lastbiler hos Fredsø Vognmandsforretning har sat farten ned - til gavn for både miljøet og forretningen. Den lavere fart har nemlig ført til færre nedbremsninger, færre stop, et mindre forbrug af brændstof samtidig med, at man har bevaret den samme gennemsnitsfart.

De imponerende resultater er baggrund for, at den miljøvenlige vognmand fra Nykøbing Mors vinder DI’s Initiativpris 2016, som blev overrakt onsdag af H.K.H. Prins Joachim på Dansk Industris årlige konference for små og mellemstore virksomheder i Industriens Hus.

- Ved at omfavne den nye teknologi har virksomheden taget ansvar for både ansatte, kunder og for det miljø, som virksomheden uundgåeligt påvirker gennem sit virke, sagde H.K.H. Prins Joachim ved prisuddelingen.

Virksomheden bruger den nyeste teknologi til at optimere bilernes præstation. Og det er lykkedes virksomheden at kombinere hensyn til miljø og sikkerhed med evnen til at skabe vækst og resultater, som gør vognmandsvirksomheden til et grønt forbillede i en energitung branche.

Fredsø Vognmandsforretning har installeret et nyt IKT-system i samtlige biler, som viser, hvordan bilerne præsterer.

Direktør i Fredsø Vognmandsforretning, Benny Nielsen, og chaufførerne i de enkelte lastbiler kan løbende følge med i oplysningerne fra bilerne på en mobil-app, der er udviklet til formålet. Ud over et mindre forbrug af brændstof har systemet øget leveringssikkerheden og forbedret trafiksikkerheden.

Ifølge DI’s adm. direktør, Karsten Dybvad, er Fredsø Vognmandsforretning samtidig et eksempel på, hvordan virksomheder kan skabe vækst i alle dele af landet. Og det er netop temaet for DI’s SMV-konference.

- Fredsø Vognmandsforretning har vist evnen og modet til at udnytte mulighederne i den nye teknologi, og det har givet klare resultater i form af både en mindre belastning af miljøet og et større økonomisk overskud. Det er lige præcis den tilgang, som skal være med til at skabe vækst i fremtiden, siger administrerende direktør i DI, Karsten Dybvad.

18 virksomheder har i slutningen af 2016 modtaget DI’s regionale Initiativpriser. Modtageren af den landsdækkende pris er udvalgt blandt de 18