FREDERIKSHAVN: 159 personer mistede livet, da færgen "Scandinavian Star" brød i brand på vej fra Oslo til Frederikshavn i april 1990.

Siden har der hersket stor mystik om, hvorfor branden opstod. En teori peger på, at branden blev påsat som et led i forsikringssvindel.

Og den teori får nu ekstra næring, skriver Politiken.

Bare en uge før branden på "Scandinavian Star" blev skibets værdi nemlig fordoblet ved en usædvanlig handel. Og i den forbindelse blev der tegnet en stor forsikring på 24 millioner dollar.

Markedsværdi

Forretningsmanden Niels-Erik Lund formidlede salget af "Scandinavian Star" for det amerikanske selskab SeaEscape. Hidtil har han erklæret over for dansk og norsk politi, at skibets forøgede værdi svarede til markedsværdien.

Ifølge Niels-Erik Lund var der tre andre seriøse købere til den pris på 21,7 millioner dollar, som forretningsmanden Henrik Johansen købte skibet for.

Men disse mulige købere siger nu, at de ikke ville købe "Scandinavian Star". Det fremgår af Politikens interview med flere kilder og af centrale dokumenter.

Niels-Erik Lund har oplyst, at der var en færdigforhandlet aftale med selskabet Polferries, som ledte efter et skib til transport mellem Polen og Sverige.

Men det afviser den daværende topchef i Polferries, Stefan Gebicki. Han mener, at SeaEscapes pris på 20 millioner dollar oversteg skibets egentlige værdi mindst to gange.

Køber eller ej

Niels-Erik Lund har desuden fortalt, at skibsmægler Rolf Knudtzon skulle have haft en seriøs køber. Men Knudtzon har i en afhøring sagt, at han ikke kan huske, at han havde en køber til "Scandinavian Star".

Det tredje rederi, som skulle have været seriøst interesseret, var fra Tunesien. Men norsk politi har fået oplyst, at det kun var interesseret i at leje skibet.

Niels-Erik Lund har ikke kommenteret de nye oplysninger over for Politiken. Men han har fastholdt sine forklaringer over for norsk politi.

/ritzau/