Priskrig: London tur/retur for under 200 kroner

AALBORG: Var det noget med en flybillet til London for 96 kroner? Det kan lyde svimlende urealistisk, men den 5. september bliver det alligevel til virkelighed, hvis du vil flyve fra Aalborg, skriver tv2nord.dk.

Det er nemlig dér, Ryanair begynder på fire ugentlige flyvninger fra Aalborg Lufthavn til London, og priskrigen med Norwegian er allerede begyndt. Ryanair indleder nemlig sit indtog med vaskeægte slagtilbud, hvor man kan komme både ud og hjem for under 200 kroner.

Norwegian har i lang tid været ene om at fragte de nordjyske passagerer til London med sine tre ugentlige afgange. Men med en ny spiller på banen, kan det blive nødvendigt for flyselskabet at genoverveje sine priser, som langt fra matcher Ryanairs.

At priskrigen kan ende med at koste lig er dog ikke en bekymring for direktør for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen.

- Vi har før set det gå galt, blandt andet på vores København-ruter, hvor Cimbrer røg ud i sin tid, fordi der simpelthen var en overkapacitet. Men den nye kapacitet på afgangene til London, som nu bliver på syv om ugen, passer til efterspørgslen. Og så ved vi, at der altid ved nye ruter og nye forbindelser vil være noget vækst. Man får øje på nye muligheder. Så jeg er ikke så bekymret, siger Søren Svendsen.