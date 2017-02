LOS ANGELES: Søndag aften hyldes de bedste præstationer på det store lærred, når den fornemme uddeling af oscarstatuetter løber af stablen.

Andre film må omvendt finde sig i at blive sablet ned af både publikum og anmeldere, og de blev lørdag fejret, da vinderne af razziepriserne, der går til årets værste filmpræstationer, blev kåret.

Dagens helt store vindere blev superheltebraget "Batman v Superman: Dawn of Justice" og dokumentarfilmen "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party", der begge vandt fire af de ærgerlige priser.

Filmen, der forener Superman og Batman på det store lærred, vandt de gyldne hindbærformede statuetter i kategorierne årets værste mandlige birolle, årets værste duo, årets værste filmmanuskript samt årets værste genindspilning.

Dokumentarfilmen om det amerikanske parti vandt de fire priser i kategorierne årets værste billede, årets værste kvindelige hovedrolle, årets værste mandlige hovedrolle samt årets værste instruktør.

The Golden Raspberry Awards, der er prisuddelingens officielle navn, har fejret filmverdens flop siden 1988.

En Razzie er dog ikke ensbetydende med en vaklende karriere. Skuespillerinderne Sandra Bullock og Halle Berry er blandt de skuespillere, som har formået både at vinde en Oscar og en Razzie.

Bullock gjorde det endda det samme år, da hun i 2010 modtog en Razzie for filmen "All About Steve" og dagen efter en Oscar for "The Blind Side." Hun mødte endda op og modtog begge priser.

Se vinderne her:

- Værste billede: "Hillary’s America The Secret History of the Democratic Party"

- Værste mandlige hovedrolle: Dinesh D’Souza i "Hillary’s America The Secret History of the Democratic Party"

- Værste kvindelige hovedrolle: Becky Turner i "Hillary’s America The Secret History of the Democratic Party"

- Værste kvindelige birolle: Kristen Wiig i "Zoolander 2"

- Værste mandlige birolle: Jesse Eisenberg i "Batman v Superman: Dawn of Justice"

- Værste duo: Ben Affleck og Henry Cavill i "Batman v Superman: Dawn of Justice"

- Værste instruktør: Dinesh D’Souza og Bruce Schooley i "Hillary’s America The Secret History of the Democratic Party"

- Værste genindspilning: "Batman v Superman: Dawn of Justice"

- Værste filmmanuskript: "Batman v Superman: Dawn of Justice"

