Prisvindende komiker indrømmer sexchikane mod fem kvinder

Den Emmy-vindende komiker Louis C.K. bekræfter fredag, at anklager imod ham om sexchikane er sande.

Han undskylder samtidig episoderne.

Det siger han i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Fem kvinder beskyldte torsdag komikeren for at have chikaneret dem i de sene 90'ere og de tidligere 00'ere.

Ifølge avisen New York Times fortæller de to komikere Dana Min Goodman og Julia Volov, at Louis C.K. "begyndte at onanere", da de befandt sig på hans hotelværelse under en festival for komikere i 2002.

Andre anklager går på, at han onanerede under en telefonsamtale i 2003. Desuden har avisen talt med to andre kvinder, der kommer med lignende beskyldninger.

Fredag siger komikeren, at han brugte sin magt på en "uansvarlig" måde.

Han undskylder samtidig over for medvirkende og medarbejdere på de projekter, som han har arbejdet på, sin familie, børn, venner, sin manager og Tv-selskabet FX.

FX står blandt andet bag serien "Louie", hvor komikeren spiller hovedrollen. Selskabet reagerede torsdag på anklagerne og udtalte, at selskabet var "meget bekymret".

Louis C.K. vil nu træde ud af rampelyset, oplyser han.

- Jeg vil nu træde tilbage og tage lang tid til at lytte, skriver han i meddelelsen ifølge AP.

Allerede inden indrømmelsen fik beskyldningerne konsekvenser for komikeren.

TV-selskabet HBO oplyste torsdag, at Louis C.K. ikke vil blive inviteret til en velgørenhedskoncert 18. november, hvor han ellers skulle have deltaget.

Den amerikanske komiker er langt fra den første, der bliver mødt med anklager om seksuel chikane.

Blandt andet er den tidligere storproducer Harvey Weinstein, skuespillerne Kevin Spacey og Dustin Hoffman samt instruktøren James Toback blevet beskyldt for chikane.

En særlig taskforce i USA vil nu undersøge de mange beskyldninger om seksuelle overgreb.

/ritzau/