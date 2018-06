Privatskole opgiver - åbner ikke i år

AALBORG: Victoriaskolen er skudt i sænk.

Det er nu en nagelfast kendsgerning, at privatskolen ikke kommer op at stå i 2018, og der bliver således ikke nogen skolestart for nye elever i skolens regi, når det ny skoleår begynder mandag den 13. august.

Støtteforeningen bag Victoriaskolen havde ellers arbejdet hårdt for og satset på at kunne åbne skolen i år i Coops bygninger på Hobrovej 461 i Skalborg.

- Men Aalborg Kommune har stukket en kæp i hjulet på vores skoleplaner, siger Rikke Neumann Andersen, næstformand i støtteforeningen for Victoriaskolen, til aalborg:nu.

